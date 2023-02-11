Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока

11 Февраля 2023 • 18:32 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, поделился информацией по поводу возможного выкупа игрока у «Аталанты».

Конкретно Шпинёв ответил на вопрос о том, связывались ли с агентом игрока представители туринцев или «Аталанты».

«Нет, у нас абсолютно нет новых новостей по этой ситуации», — признался агент, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент 27-летний россиянин находится в аренде, но по прежнему принадлежит клубу из Бергамо.

В нынешней кампании итальянского чемпионата Миранчук сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Специя Специя
2
2
2.15 3.55 3.40
Видео
16 мин
Лечче Лечче
Рома Рома
1
0
4.30 3.65 1.88
Видео
11.02.23 в 22:45
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.50 3.60 2.70
Видео
12.02.23 в 14:30
Удинезе Удинезе
Сассуоло Сассуоло
1.99 3.70 3.75
Видео
12.02.23 в 17:00
Болонья Болонья
Монца Монца
2.31 3.15 3.45
Видео
12.02.23 в 20:00
Ювентус Ювентус
Фиорентина Фиорентина
1.92 3.50 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
19:50 · Италия. Серия А
Глеб: «Алексей Миранчук мог бы заиграть в «Барселоне»
19:03 · Италия. Серия А
«Эмполи» остался вдесятером и пропустил два гола от «Специи», но спас матч
18:46 · Италия. Серия А
Аллегри предположил, когда Погба вернётся в строй
18:32 · Италия. Серия А
Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока
16:33 · Италия. Серия А
Аллегри: «Погба прикладывает все усилия для скорейшего возвращения, но он пока недоступен»
16:10 · Италия. Серия А
Канчельскис: «Барселона» может снова заинтересоваться Миранчуком»
15:50 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет как можно скорее заключить с Тюрамом предварительный контракт
15:23 · Россия. Премьер-лига
Сенников прокомментировал слова Абидаля об интересе «Барселоны» к Миранчуку
14:51 · Италия. Серия А
Бывший спортивный директор «Фиорентины» советует Влаховичу остаться в «Ювентусе»
13:50 · Италия. Серия А
Агент высказался о будущем Миранчука в «Торино»
13:19 · Италия. Серия А
Мендеш: «Хвича может играть в любом европейском топ-клубе»
12:17 · Италия. Серия А
Отец главного тренера «Ариса» считает, что клуб без проблем сможет выкупить Кокорина у «Фиорентины»
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать бразильца из «Тоттенхэма»
07:33 · Италия. Серия А
Хвича - один из лидеров топ-5 европейских лиг по ударам после перехвата
07:08 · Италия. Серия А
Рекоба: «5 мая - самое большое разочарование в карьере в «Интере» 1
Все новости
Рекомендуем