Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, поделился информацией по поводу возможного выкупа игрока у «Аталанты».

Конкретно Шпинёв ответил на вопрос о том, связывались ли с агентом игрока представители туринцев или «Аталанты».

«Нет, у нас абсолютно нет новых новостей по этой ситуации», — признался агент, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент 27-летний россиянин находится в аренде, но по прежнему принадлежит клубу из Бергамо.

В нынешней кампании итальянского чемпионата Миранчук сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.