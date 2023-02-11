Канчельскис: «Барселона» может снова заинтересоваться Миранчуком»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался касательно информации о том, что каталонская «Барселона» проявляла интерес к полузащитнику Алексею Миранчуку. Об этом ранее рассказал экс-спортивный директор «сине-гранатовых» Эрик Абидаль.

«Барселона» может снова заинтересоваться Миранчуком. Здорово, что нашими игроками интересуются. Чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше для сборной и самих игроков», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин выступает на правах аренды за «Торино». Миранчук принял участие в 18 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.