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Чемпионат Италии. Серия А

Агент высказался о будущем Миранчука в «Торино»

11 Февраля 2023 • 13:50 Комментировать
Милан
...
Торино
12.02 21:30

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о возможном выкупе своего клиента туринским клубом у «Аталанты», которая владеет правами на российского футболиста.

«У нас абсолютно нет новых новостей по этой ситуации», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл за «Торино» 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Арендное соглашение Миранчука с клубом из Турина рассчитано до лета. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

После 22 матчей в итальянской Серии А «Торино» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
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МИЛАН ТОРИНО
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