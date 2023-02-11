Агент высказался о будущем Миранчука в «Торино»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о возможном выкупе своего клиента туринским клубом у «Аталанты», которая владеет правами на российского футболиста.

«У нас абсолютно нет новых новостей по этой ситуации», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний россиянин провёл за «Торино» 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Арендное соглашение Миранчука с клубом из Турина рассчитано до лета. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.

После 22 матчей в итальянской Серии А «Торино» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.