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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича - один из лидеров топ-5 европейских лиг по ударам после перехвата

11 Февраля 2023 • 07:33 Комментировать

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия является одним из лучших игроков в европейских топ-5 чемпионатах по ударам по воротам сразу после перехвата мяча. На его счету восемь таких действий. Аналогичный статистический показатель у хавбека берлинской «Герты» Доди Лукебакио и полузащитника «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.

Напомним, что Хвича пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года, заключив долгосрочное трудовое соглашение. В нынешнем сезоне 21-летний грузинский полузащитник принял участие в 22 поединках, записав десять забитых мячей и 14 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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