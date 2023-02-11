Хвича - один из лидеров топ-5 европейских лиг по ударам после перехвата

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия является одним из лучших игроков в европейских топ-5 чемпионатах по ударам по воротам сразу после перехвата мяча. На его счету восемь таких действий. Аналогичный статистический показатель у хавбека берлинской «Герты» Доди Лукебакио и полузащитника «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера.

Напомним, что Хвича пополнил ряды «Наполи» летом прошлого года, заключив долгосрочное трудовое соглашение. В нынешнем сезоне 21-летний грузинский полузащитник принял участие в 22 поединках, записав десять забитых мячей и 14 результативных передач.