Рекоба: «5 мая - самое большое разочарование в карьере в «Интере»

Уругвайский нападающий Альваро Рекоба пережил немало приятных моментов в миланском «Интере», но были и разочарования - таковым он считает 5 мая 2002 года, когда в 34-м туре итальянского чемпионата (тогда сезон состоял из 34 туров) его команда проиграла «Лацио», а туринский «Ювентус», наоборот, победил - и взял чемпионский титул.

- Мое самое печальное воспоминание? Это пятое мая, но также вылет из Лиги чемпионов от «Милана». И все же приятных воспоминаний больше, ведь я играл на Джузеппе Меацца, где 80 тысяч человек скандировали мое имя, - цитирует слова Альваро Рекобы fcinter1908.it.