Джованни Симеоне может перейти в испанский клуб

Центральный форвард «Наполи» Джованни Симеоне имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. По сведениям Todofichajes, в трансфере 27-летнего южноамериканца заинтересована «Севилья», подыскивающая усиление в атакующую линию.

Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Джованни составляет 17 миллионов евро. Он выступает за «Наполи» на правах аренды из «Вероны». Договор рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В сезоне-2022/2023 нападающий принял участие в 12 поединках чемпионата Италии. Джованни забил три гола и получил одну желтую карточку.