«Милан» заинтересовался самым эффективным нападающим топ-5 европейских чемпионатов

Мы уже сообщали о том, что сданный лондонским «Арсеналом» в аренду французскому «Реймсу» Фоларин Балогун внезапно раскрылся там с самой лучшей стороны, являясь лучшим бомбардиром Лиги 1, чем привлек внимание и других клубов. Это, в частности, итальянский «Милан», который, как сообщает Daily Mail, вновь интересуется условиями контракта молодого нападающего.

Итальянскому гранду, действительно, не мешало бы слегка освежить нападение, как минимум в смысле возраста - ведь ни шведского форварда Златана Ибрагимовича, ни француза Оливье Жиру при всем желании не назовешь «молодыми футболистами».