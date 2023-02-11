Рекоба: «Если бы не «Наполи», то фаворитом чемпионата был бы «Интер»

Бывший уругвайский нападающий Альваро Рекоба внимательно следит за событиями чемпионата Италии, где «Наполи» лидирует с преимуществом уже в тринадцать очков. А вот его бывший клуб, «Интер», лихорадит - миланцы нанесли «Наполи» единственное поражение в сезоне, но, в то же время, сами потерпели немало неудач, в том числе и с такими соперниками, как «Эмполи».

- Если бы «Интер» не имел дело с таким «Наполи», то он сам был бы фаворитом. Но такой «Наполи» никому не оставляет шансов. Однако мне нравится, как играет этот «Интер», просто он не столь стабилен, - цитирует слова Альваро Рекобы fcinter1908.it.