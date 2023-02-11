«Севилья» нацелилась на полузащитника «Лацио»

Полузащитник римского «Лацио» Луис Альберто может сменить чемпионат Италии на испанскую Ла Лигу, об этом сообщается на страницах Todofichajes. В трансфере 30-летнего футболиста заинтересована «Севилья».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 18 миллионов евро. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Срок действующего контракта Альберто с «Лацио» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 18 поединках, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти) и три результативные передачи.