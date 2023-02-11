Назван клуб, который мечтает тренировать Анчелотти

Тренер Джорджо Часкини, который работал вместе с Карло Анчелотти в «Милане», назвал команду, которую мечтает возглавить нынешний наставник мадридского «Реала».

«Мечта Анчелотти – занять пост главного тренера «Ромы». Он много раз говорил об этом клубе во время наших бесед. Карло вырос с любовью в сердце к «Роме». Могу представить его в Риме», - передает слова специалиста Calciomercato.

Напомним, что в бытность футболистом Анчелотти защищал цвета «Ромы» с 1979 по 1987 год. В настоящий момент пост главного тренера «волков» занимает португалец Жозе Моуринью.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.