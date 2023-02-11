Пиоли рассказал, чего хочет добиться с «Миланом» в этом сезоне

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с журналистами после поединка против «Торино». «Россонери» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0, прервав 7-матчевую серию без побед.

«В последние недели у нас мало что получалось, и это причиняло боль. Но мы работали каждый день, чтобы улучшить результаты. Теперь команде нужно двигаться дальше. Выход в Лигу чемпионов по итогам сезона станет хорошим результатом. Но для этого нужно показывать стабильную игру», - передает слова специалиста DAZN.

После 22 туров Серии А «Милан» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице.