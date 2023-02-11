Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Хесе выбрал особый номер в «Сампдории»

11 Февраля 2023 • 04:49 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
12.02 21:30

Мы уже рассказывали о том, что бывший футболист мадридского «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес возвращается в престижный чемпионат после выступлений в Турции, на него вышла итальянская «Сампдория».

В пятницу игрок был официально представлен болельщикам и партнерам генуэзского клуба, после чего стало известно, что испанский полузащитник будет выступать под особым, необычным для футбола номером - 99.

В прошлом, однако, его уже носили такие заметные игроки в истории клуба, как Антонио Кассано и камерунец Самуэль Это'О. Так что Хесе выбрал себе непростое наследие, надо соответствовать взятой планке! 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Хесе Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САМПДОРИЯ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Торино Торино
1
0
1.80 3.55 4.70
Видео
11.02.23 в 17:00
Эмполи Эмполи
Специя Специя
2.15 3.55 3.40
Видео
11.02.23 в 20:00
Лечче Лечче
Рома Рома
4.30 3.65 1.88
Видео
11.02.23 в 22:45
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
2.50 3.60 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
05:09 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Кокорин - один из лучших футболистов, с которыми я играл»
04:49 · Италия. Серия А
Хесе выбрал особый номер в «Сампдории»
04:43 · Италия. Серия А
Рекоба: «В сегодняшнем футболе я бы не справился»
03:04 · Италия. Серия А
Брайда назвал самое ценное качество Кварацхелии
02:50 · Италия. Серия А
Бывший наставник «Милана» угодил в реанимацию
02:28 · Италия. Серия А
Бакайоко снова нашёл варианты в Турции
02:16 · Италия. Серия А
Тшау: «Мы очень хотели победить»
02:12 · Италия. Серия А
Леау: «Мы показали, что командный дух сильнее критики»
02:04 · Италия. Серия А
Юрич – о поражении от «Милана»: «Торино» долгое время доминировал»
01:52 · Италия. Серия А
Пиоли признался, что совсем недавно узнал любимую позицию Леау на поле
01:40 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 11 февраля 2023
01:30 · Италия. Серия А
Пиоли – о победе над «Торино»: «Надеюсь, это начало возрождения «Милана»
01:20 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Ибрагимович – наш играющий тренер, он помог нам победить»
01:08 · Италия. Серия А
Мадридский «Реал» заинтересовался де Кетеларе
00:43 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меньян вернётся уже через десять дней»
Все новости
Рекомендуем