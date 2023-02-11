Хесе выбрал особый номер в «Сампдории»

Мы уже рассказывали о том, что бывший футболист мадридского «Реала» и «ПСЖ» Хесе Родригес возвращается в престижный чемпионат после выступлений в Турции, на него вышла итальянская «Сампдория».

В пятницу игрок был официально представлен болельщикам и партнерам генуэзского клуба, после чего стало известно, что испанский полузащитник будет выступать под особым, необычным для футбола номером - 99.

В прошлом, однако, его уже носили такие заметные игроки в истории клуба, как Антонио Кассано и камерунец Самуэль Это'О. Так что Хесе выбрал себе непростое наследие, надо соответствовать взятой планке!