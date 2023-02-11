Рекоба: «В сегодняшнем футболе я бы не справился»

Альваро Рекоба, уругвайский нападающий, сделал немало славных дел в составе миланского «Интера», которому посвятил с десяток лет своей карьеры. Но, по словам бывшего партнера по нападению бразильца Роналдо, в сегодняшнем футболе у него вряд ли получилось бы быть столь успешным, как в конце 90-х годов, когда его карьера была на пике.

- В сегодняшнем футболе я бы пасовал, вряд ли я бы справился с его нынешними ритмами. С другой стороны, тогда я много тренировался, чего, конечно, не сейчас. Приятно, что меня узнают люди, когда я возвращаюсь в Италию, - цитирует слова Рекобы fcinter1908.it.