Мадридский «Реал» заинтересовался де Кетеларе

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе пока что испытывает большие проблемы в «Милане», однако у него появляются другие варианты для трудоустройства. Как сообщает Defenca Central, им заинтересовался мадридский «Реал».

Там де Кетеларе рассматривают как возможную замену для Марко Асенсио, который может покинуть клуб. И де Кетеларе является одной из возможных фигур в списке Хуни Калафата, отвечающего в мадридском клубе за соответствующие аспекты кадровой работы.

Ранее де Кетеларе, напомним, защищал цвета бельгийского «Брюгге», «Милан» приобрел его прошлым летом за 32 миллиона евро.