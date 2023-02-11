Мальдини: «Меньян вернётся уже через десять дней»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини анонсировал скорое возвращение голкипера «Милана» Майка Меньяна - его отсутствие сказывается на игре команды, так как Меньян гораздо лучше подходит под стиль, который исповедует команда. Французский голкипер получил травму осенью прошлого года и пропустил из-за нее чемпионат мира в Катаре.

- Его возвращение прогнозируется в следующие десять дней. Ему надо быть осторожным, он дважды травмировал одно и то же место. Мы думали об операции, но, к счастью, обошлось. Он вернется дней через десять, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.