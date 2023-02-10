Лаутаро Мартинес рассказал, в каком клубе планирует выступать в будущем

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес надеется однажды вернуться в родной для себя «Расинг».

Именно в аргентинском «Расинге» форвард делал первые шаги на профессиональном уровне. Быстро заявив о себе на родине, Мартинес перебрался в «Интер» за 25 млн евро в 2018 году.

«Вернуться в «Расинг» – моя мечта. Я не знаю, когда это произойдёт и когда это будет возможно, но я определённо планирую однажды сделать это в будущем», – цитирует журналист Альфредо Педулла 25-летнего форварда, ставшего чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

Контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» – пока единственным европейским клубом в его карьере – рассчитан до 2026 года.