Кураньи считает, что Кокорин может вернуться в Серию А

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи предположил, что россиянин Александр Кокорин может вернуться в чемпионат Италии.

«Мне кажется, что возвращение Кокорина в Серию А вполне возможно. Поиграв в «Арисе», он стал намного сильнее, вернул свою прежнюю форму. Саша забивает, отдаёт передачи. Этот переход определенно хорошо на нём сказался», — цитирует речь Кураньи «РБ Спорт».

Немецкий экс-игрок сборной Германии также отметил, что ему симпатизирует игра Кокорина, признав, что Александр по-прежнему является топ-игроком.

В текущем сезоне 31-летний нападающий выступает за кипрский «Арис», в составе которого провёл уже 16 матчей, забив в них семь голов.