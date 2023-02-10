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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» объявила о трансфере экс-форварда «Реала» и «ПСЖ»

10 Февраля 2023 • 13:16 Комментировать

Бывший форвард мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Новым местом работы 29-летнего футболиста стала генуэзская «Сампдория».

Нападающий присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента. Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один год.

Последним клубом Хесе был представитель турецкого футбола «Анкарагюджю», который он покинул в прошлом месяце. В сезоне-2022/2023 испанец отметился двумя забитыми мячами в 14 встречах.

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Сампдория Хесе Родригес Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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