«Сампдория» объявила о трансфере экс-форварда «Реала» и «ПСЖ»

Бывший форвард мадридского «Реала» и французского «ПСЖ» Хесе Родригес продолжит карьеру в итальянском чемпионате. Новым местом работы 29-летнего футболиста стала генуэзская «Сампдория».

Нападающий присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента. Стороны заключили краткосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона. В договоре прописан пункт о возможном продлении сотрудничества на один год.

Последним клубом Хесе был представитель турецкого футбола «Анкарагюджю», который он покинул в прошлом месяце. В сезоне-2022/2023 испанец отметился двумя забитыми мячами в 14 встречах.