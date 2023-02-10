Юрич: «Раненый «Милан» особенно опасен»

В первом матче двадцать второго тура Серии А между собой сойдутся «Милан» и «Торино». Чемпион Италии пытается выйти из нокдауна, вызванного тремя поражениями кряду в Серии А, но, в то же время, именно это делает его особенно опасным, считает наставник «Торино» Иван Юрич. Он пытается настроить своих подопечных, среди которых и российский игрок Алексей Миранчук, на должный бой.

- Эти команды, такие, как «Милан», особенно опасны, когда ранены. У них странный кризис, он начался с матча с «Ромой», в котором они играли на самом деле просто здорово, - цитирует слова Юрича итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.