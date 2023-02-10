Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Барези считает, что пауза на ЧМ навредила «Милану»

10 Февраля 2023 • 06:16 Комментировать

Если до чемпионата мира «Милан» уступал «Наполи» восемь очков, то сейчас, после того, как Серия А возобновилась и прошли еще несколько туров - уже все восемнадцать. Франко Барези, легендарный капитан «Милана», считает одной из причин неудач команды как раз прошедший в Катаре чемпионат мира, который высосал соки из лидеров команды, в частности, Тео Эрнандеса, который со сборной Франции дошел до финала турнира.

- Игроки не привыкли к таким перерывам, к таким нагрузкам. Изменилась подготовка, из-за этого возникли проблемы. Плюс травмы, - считает Барези, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Франко Барези
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 22:45
Милан Милан
Торино Торино
1.87 3.80 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
06:40 · Италия. Серия А
Барези: «Мы все знаем, кто такой Златан»
06:32 · Италия. Серия А
Юрич: «Раненый «Милан» особенно опасен»
06:16 · Италия. Серия А
Барези считает, что пауза на ЧМ навредила «Милану»
05:25 · Италия. Серия А
Барези: «18 очков отставания от первого места удивляют»
05:20 · Италия. Серия А
Мерет: «У нас важное преимущество, но надо оставаться начеку»
05:02 · Италия. Серия А
Барези: «Сейчас «Милану» сложнее, все настраиваются на него»
04:57 · Италия. Серия А
Брайда: «Наполи» легко выиграет Скудетто»
04:25 · Италия. Серия А
Джордж Веа смутил поклонников «Милана», снявшись в видео в олимпийке... «Ювентуса»
03:53 · Италия. Серия А
Пиоли: Нет, мы не будем изменять своей идентичности
03:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» пытается пригласить бывшего игрока «Реала»
03:02 · Италия. Серия А
Иско предлагает себя итальянским клубам
01:59 · Италия. Серия А
​Дзаньоло выбрал себе номер в «Галатасарае», чем привёл в бурный восторг Леау
01:50 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» напомнил «Челси» - Осимхен стоит 120 миллионов и не меньше
09 Февраля
23:29 · Италия. Серия А
«Турецкий Гамбит» - гамбийский защитник покинул «Сампдорию» ради «Бешикташа»
23:19 · Италия. Серия А
Пиоли подтвердил, что Ибрагимович включен в заявку на матч с «Торино»
Все новости
Рекомендуем