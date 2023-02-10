Барези считает, что пауза на ЧМ навредила «Милану»

Если до чемпионата мира «Милан» уступал «Наполи» восемь очков, то сейчас, после того, как Серия А возобновилась и прошли еще несколько туров - уже все восемнадцать. Франко Барези, легендарный капитан «Милана», считает одной из причин неудач команды как раз прошедший в Катаре чемпионат мира, который высосал соки из лидеров команды, в частности, Тео Эрнандеса, который со сборной Франции дошел до финала турнира.

- Игроки не привыкли к таким перерывам, к таким нагрузкам. Изменилась подготовка, из-за этого возникли проблемы. Плюс травмы, - считает Барези, слова которого цитирует pianetamilan.it.