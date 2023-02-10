Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джордж Веа смутил поклонников «Милана», снявшись в видео в олимпийке... «Ювентуса»

10 Февраля 2023 • 04:25 Комментировать

Бывший обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа, выступавший в свое время за «ПСЖ» и «Милан» (в «Ювентусе», подчеркнем, он никогда не играл), построил успешную политическую карьеру у себя в Либерии, успев побыть даже президентом страны.

Вот и сейчас он находится в разгаре избирательной кампании и решил снять положительный ролик о себе. Веа пришел в «качалку», поиграл с гантелями, сделал пару толчков штангой - смотрите, мол, я все еще силен и достоин быть «вожаком прайда».

А вот поклонники «Милана», увидевшие этот ролик, наверняка завопили от негодования - Веа пришел в спортзал, облачившись в олимпийку с логотипом... «Ювентуса». За который он, как уже было подчеркнуто, никогда не выступал.

Где он ее нашел - даже не спрашивайте. Африка есть Африка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Джордж Веа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 22:45
Милан Милан
Торино Торино
1.87 3.80 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
05:25 · Италия. Серия А
Барези: «18 очков отставания от первого места удивляют»
05:20 · Италия. Серия А
Мерет: «У нас важное преимущество, но надо оставаться начеку»
05:02 · Италия. Серия А
Барези: «Сейчас «Милану» сложнее, все настраиваются на него»
04:57 · Италия. Серия А
Брайда: «Наполи» легко выиграет Скудетто»
04:25 · Италия. Серия А
Джордж Веа смутил поклонников «Милана», снявшись в видео в олимпийке... «Ювентуса»
03:53 · Италия. Серия А
Пиоли: Нет, мы не будем изменять своей идентичности
03:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» пытается пригласить бывшего игрока «Реала»
03:02 · Италия. Серия А
Иско предлагает себя итальянским клубам
01:59 · Италия. Серия А
​Дзаньоло выбрал себе номер в «Галатасарае», чем привёл в бурный восторг Леау
01:50 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» напомнил «Челси» - Осимхен стоит 120 миллионов и не меньше
09 Февраля
23:29 · Италия. Серия А
«Турецкий Гамбит» - гамбийский защитник покинул «Сампдорию» ради «Бешикташа»
23:19 · Италия. Серия А
Пиоли подтвердил, что Ибрагимович включен в заявку на матч с «Торино»
23:13 · Италия. Серия А
Агент Жиру: «Мы близки и далеки от нового контракта»
23:00 · Италия. Серия А
Руководство «Милана» встретилось с Жиру, чтобы обсудить новый контракт
22:38 · Италия. Серия А
​«Милан» - «Торино»: прогноз на матч чемпионата Италии – 10 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем