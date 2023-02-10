Джордж Веа смутил поклонников «Милана», снявшись в видео в олимпийке... «Ювентуса»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа, выступавший в свое время за «ПСЖ» и «Милан» (в «Ювентусе», подчеркнем, он никогда не играл), построил успешную политическую карьеру у себя в Либерии, успев побыть даже президентом страны.

Вот и сейчас он находится в разгаре избирательной кампании и решил снять положительный ролик о себе. Веа пришел в «качалку», поиграл с гантелями, сделал пару толчков штангой - смотрите, мол, я все еще силен и достоин быть «вожаком прайда».

А вот поклонники «Милана», увидевшие этот ролик, наверняка завопили от негодования - Веа пришел в спортзал, облачившись в олимпийку с логотипом... «Ювентуса». За который он, как уже было подчеркнуто, никогда не выступал.

Где он ее нашел - даже не спрашивайте. Африка есть Африка.