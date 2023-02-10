Иско предлагает себя итальянским клубам

Бывший полузащитник «Реала» Иско находится в активном поиске утраченного - места в сильном клубе. Так как в «Реал» или в «Барселону» его уже, очевидно, не позовут, то Иско обратил свое внимание на итальянский чемпионат.

Как уточняет calciomercato.it, сперва окружение Иско предложило его услуги римской «Роме», которая лишилась Николо Дзаньоло. Но римляне не дали однозначного ответа, после чего Иско попробовал связаться с «Лацио» и «Миланом». Но и тут, сообщает источник, в нем не выразили живой заинтересованности.

Так что футбольное будущее испанца остается под вопросом.