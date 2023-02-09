​Агент Жиру загадочно ответил на вопрос о будущем форварда

В 36 лет нападающий Оливье Жиру продолжает показывать высокий уровень игры, поэтому «Милан» рассчитывает продлить с ним контракт. Один из агентов Жиру загадочно ответил на вопрос о будущем футболиста, когда покидал офис «Милана» в четверг.

«Посмотрим. Мы близки и далеки одновременно. В футболе иногда всего пять сантиметров определяют, в офсайде ты или нет. Как знать…» - сказал агент, чьи слова приводит Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

В сезоне 2022/2023 Оливье Жиру провёл 27 матчей. В них француз записал на свой счёт 10 голов и 6 результативных передач на партнёров.