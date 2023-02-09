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Чемпионат Италии. Серия А

В «Интере» высказались об отставании от «Наполи»

09 Февраля 2023 • 19:51 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони высказался об отставании от «Наполи» в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Интер» в этом сезоне не показывает свой максимум, поэтому так сильно отстает от лидера. Но в очном противостоянии было видно, что мы готовы соперничать с любым соперником. Наша команда продолжает прогрессировать. Разрыв огромен, но мы по-прежнему рассчитываем выиграть скудетто», - передает слова футболиста Sport Mediaset.

Следующий поединок «нерадзурри» сыграют против генуэзской «Сампдории» в понедельник, 13 февраля. Начало запланировано в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Алессандро Бастони
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