В «Интере» высказались об отставании от «Наполи»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони высказался об отставании от «Наполи» в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Интер» в этом сезоне не показывает свой максимум, поэтому так сильно отстает от лидера. Но в очном противостоянии было видно, что мы готовы соперничать с любым соперником. Наша команда продолжает прогрессировать. Разрыв огромен, но мы по-прежнему рассчитываем выиграть скудетто», - передает слова футболиста Sport Mediaset.

Следующий поединок «нерадзурри» сыграют против генуэзской «Сампдории» в понедельник, 13 февраля. Начало запланировано в 22:45 по московскому времени.