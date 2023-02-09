«Атлетико» хочет перехватить трансферную цель «Барселоны»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, блеснувший на чемпионате мира – 2022 в составе сборной Марокко, попал в сферу интересов еще одного испанского топ-клуба. Кроме «Барселоны», интерес к 26-летнему игроку проявляет мадридский «Атлетико».

По информации Todofichajes, «матрасники» хотят усилить среднюю линию летом. Амрабат является приоритетной целью испанского клуба. В свою очередь «Фиорентина» готова отпустить хавбека, если за него заплатят порядка 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Амрабат принял участие в 18 поединках и получил восемь желтых карточек. Его контракт с «фиалками» рассчитан до 2024 года.