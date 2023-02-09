Экс-нападающий «Реала» и «ПСЖ» переезжает в Серию А

Испанский нападающий Хесе Родригес, известный по выступлениям за мадридский «Реал» и французский «ПСЖ», близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Как информирует журналист, новым местом работы 32-летнего игрока станет генуэзская «Сампдория». Хесе достанется клубу Серии А бесплатно, поскольку в настоящий момент находится в статусе свободного агента. В ближайшие дни форвард пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт до завершения сезона с опцией пролонгации на год.

Последним местом работы Хесе был турецкий «Анкарагюджю». За эту команду испанец забил пять голов в 16 играх.