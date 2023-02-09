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​«Барселона» запланировала трансфер экс-звезды «Реала» слухи

09 Февраля 2023 • 14:35 Комментировать

«Барселона» строит трансферные планы на ближайшее лето. Как сообщает Fichajes, каталонский клуб запланировал трансфер экс-звезды «Реала» Анхеля ди Марии.

В настоящий момент Анхель ди Мария выступает за «Ювентус». По слухам, туринский клуб не предложит аргентинцу новый контракт из-за финансовых проблем, то есть летом ди Мария может обрести статус свободного агента. Это привлекает «Барселону», поскольку у «сине-гранатовых» с финансами тоже не всё в порядке.

На следующей неделе Анхелю ди Марии исполнится 35 лет. В Испании он выступал за «Реал» в 2010-2014 годах.

В 17 матчах сезона 2022/2023 Анхель ди Мария забил три гола и отдал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Анхель Ди Мария трансферы футбола - лето 2023
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