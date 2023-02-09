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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Если бы я жил для себя, то сейчас лежал бы на острове с сигарой»

09 Февраля 2023 • 14:17 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в 41 год пока что не думает о завершении футбольной карьеры. Об этом рассказал сам шведский форвард.

«В 41 год мне ещё нужно написать много страниц, потому что качество никуда не девается. Меняется телосложение, физическая подготовка, но качество остаётся.

Я играю за «Милан» в 41 год и нахожусь на вершине. Я хочу передавать свой опыт другим. Я здесь для них, а не для себя. Если бы я жил для себя, то сейчас бы лежал где-то на острове с сигарой», - сказал Ибрагимович, чьи слова приводит Sport Mediaset.

Действующий контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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