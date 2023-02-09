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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» и «Галатасарай» сыграют матч для помощи пострадавшим от землетрясений

09 Февраля 2023 • 11:14 Комментировать

В ближайшее время должен состояться товарищеский поединок между стамбульским «Галатасараем» и «Ромой». Спарринг будет носить благотворительный характер. Вырученные деньги клубы направят на помощь пострадавшим от землетрясений, об этом рапортует Sabah.

Ранее стало известно, что лиссабонская «Бенфика» также окажет помощь пострадавшим.

В начале этой недели в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп. Спустя некоторое время произоши еще два подземных толчка магнитудой 5,6 и 4,4 балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома
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