Итальянский топ-клуб хочет пригласить Симеоне

52-летний аргентинский тренер Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико» с декабря 2011 года, может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, южноамериканца хотят видеть в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах специалиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» планируют провести переговоры с Симеоне.

Срок действующего контракта Диего с «матрасниками» рассчитан до середины следующего года.

После 21 тура чемпионата Италии миланский гранд набрал 43 балла и занимает второе место в турнирной таблице.