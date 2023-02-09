Брайда может перебраться в «Монцу», к Берлускони и Галлиани

Известный спортивный функционер Арьедо Брайда, в прошлом работавший в «Милане», в последнее время трудится спортивным директором в «Кремонезе». Но дела у аутсайдера итальянского чемпионата идут не очень, и потому Брайда вскоре может сменить клуб. Его приглашают в «Монцу» неувядающий Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, сообщает pianetamilan.it.

Встреча старых добрых друзей (старость тут является усугубляющим фактором, увы), планируется, однако, не сейчас, а к началу следующего сезона - по плану, «Монца» сохранит свою прописку в Серии А и попробует закрепиться в высшей лиге итальянского футбола, а посему ей потребуется функционер калибра Брайды, который поставит работу селекционной службы.