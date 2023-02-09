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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Не знаю как, но Моуринью выжимал из футболистов больше, чем 100%»

09 Февраля 2023 • 05:49 Комментировать

Сербский специалист Деян Станкович, нынешний наставник «Сампдории», в бытность свою футболистом успел поиграть под началом португальского специалиста в миланском «Интере». И хранит об этом самые приятные воспоминания.

- При нем мне нравилось играть практически на любой позиции. Он поставил меня на место либеро, хотя я играл перед этим впереди. Я ничего не боялся. С ним я смог найти еще 20-30 процентов своих возможностей. Как? Я даже не знаю. Он умел извлекать из игроков больше, открывал в них новые силы, о которых они даже не знали, - цитирует слова Деяна Станковича fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сампдория Жозе Моуринью Деян Станкович
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