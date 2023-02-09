«Кремонезе» остаётся единственной командой из топ-5 лиг, ещё не побеждавшей в текущем сезоне

В двадцатом туре испанского чемпионата наконец-то победил «Эльче» - аутсайдер Ла Лиги неожиданно обыграл в домашнем матче «Вильярреал», и после шести ничьих в первых девятнадцати матчах сезона наконец-то взял полновесные три очка.

И теперь в большом европейском футболе остается лишь одна команда, которая еще не ведала вкуса побед в текущем сезоне - это «Кремонезе». В двадцати одном матче новичок итальянской Серии А восемь раз сыграл вничью, но так еще ни разу не победил.

Все остальные 97 команд, выступающих в высших лигах топ-5 чемпионатов Европы, побеждали хотя бы по одному разу.