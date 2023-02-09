Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» остаётся единственной командой из топ-5 лиг, ещё не побеждавшей в текущем сезоне

09 Февраля 2023 • 05:31 Комментировать

В двадцатом туре испанского чемпионата наконец-то победил «Эльче» - аутсайдер Ла Лиги неожиданно обыграл в домашнем матче «Вильярреал», и после шести ничьих в первых девятнадцати матчах сезона наконец-то взял полновесные три очка.

И теперь в большом европейском футболе остается лишь одна команда, которая еще не ведала вкуса побед в текущем сезоне - это «Кремонезе». В двадцати одном матче новичок итальянской Серии А восемь раз сыграл вничью, но так еще ни разу не победил.

Все остальные 97 команд, выступающих в высших лигах топ-5 чемпионатов Европы, побеждали хотя бы по одному разу. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кремонезе Эльче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
06:32 · Италия. Серия А
Кассано: «Моуринью разваливает «Рому»
06:03 · Италия. Серия А
Брайда может перебраться в «Монцу», к Берлускони и Галлиани
05:49 · Италия. Серия А
Станкович: «Не знаю как, но Моуринью выжимал из футболистов больше, чем 100%»
05:31 · Италия. Серия А
«Кремонезе» остаётся единственной командой из топ-5 лиг, ещё не побеждавшей в текущем сезоне
04:56 · Италия. Серия А
Галли: «Меньян сыграл решающую роль в прошлом году»
04:40 · Италия. Серия А
Раноккия: «Симоне Индзаги - молодец»
04:04 · Италия. Серия А
«Салернитана» рассталась с Радовановичем официально
03:20 · Италия. Серия А
Дзанетти отпраздновал 20-летие своего ресторана в Милане
02:59 · Италия. Серия А
Гол Костича оказался для него сотым результативным действием в топ-5 чемпионатах Европы
01:45 · Италия. Серия А
Дзаппакоста решил расстаться с холостяцкой жизнью и сделал шикарное предложение руки и сердца своей девушке
01:30 · Италия. Серия А
«Музыка нас связала» - Леау готовится выпустить свой рэп-альбом видео
00:49 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Критика Пиоли - это нормально, бывает»
00:09 · Италия. Серия А
Дзаньоло прокомментировал уход из «Ромы»
00:00 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Мы команда, из кризиса выходим все вместе»
08 Февраля
23:33 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А пополнил список претендентов на полузащитника «Ливерпуля» Кейта
Все новости
Рекомендуем