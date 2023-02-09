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Чемпионат Италии. Серия А

Галли: «Меньян сыграл решающую роль в прошлом году»

09 Февраля 2023 • 04:56 Комментировать

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли считает, что отсутствие Майка Меньяна, который залечивает непростую травму, стало одним из факторов кризиса, в который угодил клуб. Меньян здорово проявил себя в чемпионский сезон команды, напомнил Галли.

- В прошлом году он играл решающую роль. Хороший вратарь в воротах - это большой прилив уверенности для игроков команды. С Татарушану такого чувства нет, хотя он тоже старается, отбивает удары, иногда пропускает мячи. Пресса его не очень любит и стремится обвинить в неудачах, это создает давление, - цитирует слова Джованни Галли pianetamilan.it.

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Милан Джованни Галли Майк Меньян
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