Галли: «Меньян сыграл решающую роль в прошлом году»

Бывший голкипер «Милана» Джованни Галли считает, что отсутствие Майка Меньяна, который залечивает непростую травму, стало одним из факторов кризиса, в который угодил клуб. Меньян здорово проявил себя в чемпионский сезон команды, напомнил Галли.

- В прошлом году он играл решающую роль. Хороший вратарь в воротах - это большой прилив уверенности для игроков команды. С Татарушану такого чувства нет, хотя он тоже старается, отбивает удары, иногда пропускает мячи. Пресса его не очень любит и стремится обвинить в неудачах, это создает давление, - цитирует слова Джованни Галли pianetamilan.it.