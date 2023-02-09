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Чемпионат Италии. Серия А

Раноккия: «Симоне Индзаги - молодец»

09 Февраля 2023 • 04:40 Комментировать

Бывший защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия не считает, что Симоне Индзаги плохо справляется со своей работой, несмотря на то, что его часто критикуют. Раноккия напомнил общественности об успехах Симоне, прежде всего кубковых - таких, как Кубок Италии и Суперкубок.

- Симоне Индзаги принял сложное наследие, команда выиграла Скудетто, а принимать дела в таких обстоятельствах не так-то просто. Команда при нем выиграла Суперкубок и Кубок Италии, закончила чемпионат вторым, сейчас снова выиграли Суперкубок и еще есть надежда на чемпионат. Он молодец, - цитирует Раноккию fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Андреа Раноккия
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