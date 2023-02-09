Итальянская «Салернитана» объявила о расставании с сербским футболистом Иваном Радовановичем, который провел в команде ровно год, присоединившись к ней в последний день января 2022 года. Соглашение истекло - и продлевать его не стали, 34-летний футболист покидает команду.

- Клуб благодарен Ивану за проявленный профессионализм, за вовлеченность, и желает всего самого наилучшего в будущем, - гласит сообщение «Салернитаны».

Родившийся в Белграде Радованович выступал и за другие итальянские клубы, среди которых даже «Аталанта» и «Дженоа», также на его счету десять матчей в составе сербской сборной.