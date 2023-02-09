Дзанетти отпраздновал 20-летие своего ресторана в Милане

Бывший футболист миланского «Интера» Хавьер Дзанетти решил связать с Миланом всю свою жизнь, а для этого он позаботился и о своем бизнесе. Ровно двадцать лет назад Хавьер открыл свой ресторан аргентинской кухни в Милане, и сегодня заведение пользуется огромной популярностью среди многочисленной аргентинской диаспоры в Милане.

И это при том, что ресторан работает всего лишь четыре часа в сутки - с 19 до 23 часов. Значительную часть меню составляют блюда из свежей рыбы, хотя назвать ресторан чисто рыбным все же нельзя.

Напомним, что Хавьер Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год, ныне он является вице-президентом клуба.