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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» выкупил права на Локателли

08 Февраля 2023 • 23:27 Комментировать

Туринский «Ювентус» выкупил права на полузащитника Мануэля Локателли у «Сассуоло», которому принадлежит полноценный контракт. Об этом рапортует Calcio Finanza.

Опция выкупа была активирована после матча против «Салернитаны» (3:0). Стоимость сделки составила 25 миллионов евро. Эту сумму «старая синьора» будет выплачивать в течение трех лет. За туринский гранд Локателли выступает с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 18 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.

По итогам 21 тура Серии А «Ювентус» набрал 26 баллов и располагается на десятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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