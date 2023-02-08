«Ювентус» выкупил права на Локателли

Туринский «Ювентус» выкупил права на полузащитника Мануэля Локателли у «Сассуоло», которому принадлежит полноценный контракт. Об этом рапортует Calcio Finanza.

Опция выкупа была активирована после матча против «Салернитаны» (3:0). Стоимость сделки составила 25 миллионов евро. Эту сумму «старая синьора» будет выплачивать в течение трех лет. За туринский гранд Локателли выступает с лета 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии полузащитник принял участие в 18 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.

По итогам 21 тура Серии А «Ювентус» набрал 26 баллов и располагается на десятой позиции в турнирной таблице.