Ибрагимович: «Матч с «Торино» даст возможность переломить ситуацию»

В разгар затяжного кризиса, в который угодил «Милан», клубу предстоит сыграть с «Торино» в рамках двадцать второго тура итальянского чемпионата. В первом круге «Милан», стоит заметить, уступил «гранатовым», но его шведский нападающий Златан Ибрагимович считает, что сейчас игра с «Торино» может стать трамплином для пробуждения команды и выхода из состояния нокдауна.

- Это матч, который позволит переломить серию неудач. Пауза на чемпионат мира многое поменяло. Многие из больших команд неудачно вернулись после этой паузы. Мы были вторыми в первой половине чемпионата, сейчас ничего не поменялось, ведь у нас осталась та же команда, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.