Ибрагимович: «Фанатам принадлежит половина наших заслуг»

«Милан» угодил в глубокий кризис после чемпионского титула прошлого года, но Златан Ибрагимович, конечно же, не тот человек, который будет страдать и обсуждать неудачи - он предпочитает вспоминать славные времена и искать поддержки среди болельщиков итальянского клуба. Он считает, что половина всех успехов клуба - это заслуга его преданных фанатов.

- Два года назад мы играли при пустых трибунах, сейчас - другое дело. Половина наших заслуг - это фанаты. Мы должны постараться, чтобы они были счастливы снова, каждый должен приложить максимальные усилия, - цитирует слова Златана Ибрагимовича pianetamilan.it.