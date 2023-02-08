​«Рома» получила приоритет на покупку талантов «Галатасарая» после продажи Дзаньоло

«Рома» получила интересные бонусы от продажи своего полузащитника Николо Дзаньоло в турецкий «Галатасарай».

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, «волки» будет иметь приоритет для покупки талантов «Галатасарая» Юсуфа Демира и Эфе Акмана в рамках сделки по Дзаньоло в дополнение к плате за трансфер, которая составляет 16 миллионов евро, включая бонус в размере 13 миллионов евро.

Напомним, что итальянский плеймейкер перешёл в один из сильнейших коллективов турецкой Суперлиги, проведя за «Рому» 128 матчей и забив 24 гола в период с 2018 по 2023 год.