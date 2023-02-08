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Чемпионат Италии. Серия А

​«Рома» получила приоритет на покупку талантов «Галатасарая» после продажи Дзаньоло

08 Февраля 2023 • 20:27 Комментировать
Лечче
...
Рома
12.02 21:30

«Рома» получила интересные бонусы от продажи своего полузащитника Николо Дзаньоло в турецкий «Галатасарай».

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, «волки» будет иметь приоритет для покупки талантов «Галатасарая» Юсуфа Демира и Эфе Акмана в рамках сделки по Дзаньоло в дополнение к плате за трансфер, которая составляет 16 миллионов евро, включая бонус в размере 13 миллионов евро.

Напомним, что итальянский плеймейкер перешёл в один из сильнейших коллективов турецкой Суперлиги, проведя за «Рому» 128 матчей и забив 24 гола в период с 2018 по 2023 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Рома Николо Дзаньоло Юсуф Демир Трансферы футбола - зима 2023 Эфе Акман
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ЛЕЧЧЕ РОМА
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