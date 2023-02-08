​«Милан» запланировал новую встречу с представителями Жиру

«Милан» запланировал новую встречу с представителями нападающего Оливье Жиру. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Стороны продолжат обсуждение нового контракта француза. Действующий трудовой договор связывает 36-летнего футболиста с «россонери» до завершения нынешнего сезона.

Зимой интерес к Оливье Жиру проявлял «Эвертон» и представители МЛС, но они не смогли договориться. Французский форвард остаётся важным игроком для «Милана».

В сезоне 2022/2023 Оливье Жиру провёл за «Милан» 27 матчей. В них француз забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.