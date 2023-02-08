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Чемпионат Италии. Серия А

​Стало известно, от чего зависит судьба Моуринью слухи

08 Февраля 2023 • 13:27 Комментировать

Жозе Моуринью может покинуть «Рому» по завершению нынешнего сезона. Португальский тренер неоднократно говорил о необходимости усиления состава через трансферы. В то же время директор клуба Тьягу Пинту считает, что с нынешним составом «Рома» может претендовать на финиш в зоне Лиги чемпионов. На фоне таких разногласий Моуринью недоволен римским клубом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, судьба Жозе Моуринью во многом будет зависеть от результата «Ромы» в нынешнем сезоне. Если команда финиширует в топ-4 и попадёт в Лигу чемпионов, то Моуринью может остаться. В противном случае Особенный, скорее всего, уйдёт.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Жозе Моуринью хочет снова возглавить «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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