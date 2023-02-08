​«ПСЖ» готов заплатить 90 млн евро за топового полузащитника

«ПСЖ» строит планы на трансферное лето. На радаре гранда Лиги 1 находится полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, о чём рассказывает Fichajes.

По данным источника, «ПСЖ» готов потратить на подписание Сергея Милинковича-Савича 90 миллионов евро. Большим поклонником сербского футболиста является спортивный советник парижан Луиш Кампуш.

Отмечается, что «ПСЖ» предложит Сергею Милинковичу-Савичу хорошую зарплату, чтобы выиграть гонку за игроком у «Ювентуса» и «Милана».

В конце февраля Сергею Милинковичу-Савичу исполнится 27 лет. За «Лацио» он играет с лета 2015 года.