Чалханоглу требует от «Интера» зарплату в размере 6 миллионов евро в год, чтобы продлить контракт

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу озвучил руководству клуба свои требования, чтобы продлить контракт, который истекает летом 2024 года. Напомним, турок выступает за «нерадзурри» с прошлого сезона, когда пришёл на правах свободного агента из «Милана».

По информации от La Gazzetta dello Sport, Чалханоглу просит у руководства зарплату в размере 6 миллионов евро, чтобы поставить подпись под новым контрактом. Что интересно, по нынешнему соглашению Хакан зарабатывает на три миллиона больше.

Сейчас на счету Чалханоглу два гола и пять результативных передач в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.