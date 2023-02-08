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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу требует от «Интера» зарплату в размере 6 миллионов евро в год, чтобы продлить контракт

08 Февраля 2023 • 10:48 Комментировать
Сампдория
...
Интер Милан
12.02 21:30

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу озвучил руководству клуба свои требования, чтобы продлить контракт, который истекает летом 2024 года. Напомним, турок выступает за «нерадзурри» с прошлого сезона, когда пришёл на правах свободного агента из «Милана».

По информации от La Gazzetta dello Sport, Чалханоглу просит у руководства зарплату в размере 6 миллионов евро, чтобы поставить подпись под новым контрактом. Что интересно, по нынешнему соглашению Хакан зарабатывает на три миллиона больше.

Сейчас на счету Чалханоглу два гола и пять результативных передач в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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САМПДОРИЯ ИНТЕР МИЛАН
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