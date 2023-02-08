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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович высказался о победе «Ювентуса»

08 Февраля 2023 • 06:38 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович пообщался с представителями СМИ после победного матча с «Салернитаной» (3:0). В этой встрече сербский бомбардир оформил дубль.

«Самое главное – это три очка. До этого мы не могли победить в трех поединках подряд. Хочу выразить благодарность команде и тренерскому штабу. Нужно продолжать в том же духе.

Для меня очень важно забивать, ведь форвард живет голами. Спасибо ди Марии, который предоставил мне возможность исполнить пенальти», - передает слова Душана DAZN.

«Старая синьора» набрала 26 баллов после 22 туров и занимает десятую строчку в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Салернитана Душан Влахович
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