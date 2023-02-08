Продление контракта Жиру уже «на мази»

Мы уже сообщали, что на этой неделе должен быть продлен контракт французского нападающего Оливье Жиру, и, судя по поступающим сообщениям, это случится под конец недели. Решающие переговоры должны пройти в четверг и пятницу, после чего стороны ударят по рукам.

Жиру подпишет контакт сроком еще на один год - вполне естественно решение, учитывая его почтенный по футбольным меркам возраст.

Напомним, что Оливье выступает за «Милан» с 2021 года, ранее французский нападающий защищал цвета лондонского «Арсенала». В текущем сезоне он поражал ворота соперников уже шесть раз - это второй показатель в клубе после Рафаэля Леау.