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Чемпионат Италии. Серия А

Продление контракта Жиру уже «на мази»

08 Февраля 2023 • 06:31 Комментировать
Милан
...
Торино
12.02 21:30

Мы уже сообщали, что на этой неделе должен быть продлен контракт французского нападающего Оливье Жиру, и, судя по поступающим сообщениям, это случится под конец недели. Решающие переговоры должны пройти в четверг и пятницу, после чего стороны ударят по рукам.

Жиру подпишет контакт сроком еще на один год - вполне естественно решение, учитывая его почтенный по футбольным меркам возраст.

Напомним, что Оливье выступает за «Милан» с 2021 года, ранее французский нападающий защищал цвета лондонского «Арсенала». В текущем сезоне он поражал ворота соперников уже шесть раз - это второй показатель в клубе после Рафаэля Леау. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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МИЛАН ТОРИНО
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