Оддо: «Милан» как будто встал, хотя казался непобедимым»

Бывший футболист римского «Лацио» и «Милана» Массимо Оддо поделился своими мыслями о том, что происходит с «Миланом». Команда Стефано Пиоли потерпела три поражения кряду в чемпионате, а также вылетела из Кубка Италии и проиграла Суперкубок Италии - и все это за последний месяц.

- Ситуацию «Ювентуса» все знают, а вот «Милан» еще месяц тому назад казался непобедимым, а сейчас он как будто встал, впал в ступор. Пора выходить из этого состояния, - цитирует слова Массимо Оддо pianetamilan.it.

В следующем, двадцать втором туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет дома с «Торино».