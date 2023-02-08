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Чемпионат Италии. Серия А

Оддо: «Милан» как будто встал, хотя казался непобедимым»

08 Февраля 2023 • 05:50 Комментировать
Милан
...
Торино
12.02 21:30

Бывший футболист римского «Лацио» и «Милана» Массимо Оддо поделился своими мыслями о том, что происходит с «Миланом». Команда Стефано Пиоли потерпела три поражения кряду в чемпионате, а также вылетела из Кубка Италии и проиграла Суперкубок Италии - и все это за последний месяц.

- Ситуацию «Ювентуса» все знают, а вот «Милан» еще месяц тому назад казался непобедимым, а сейчас он как будто встал, впал в ступор. Пора выходить из этого состояния, - цитирует слова Массимо Оддо pianetamilan.it.

В следующем, двадцать втором туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет дома с «Торино». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Массимо Оддо
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МИЛАН ТОРИНО
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