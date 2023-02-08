Дзанетти рассказал, в чём видит разницу между «Наполи» и «Интером»

Бывший полузащитник и капитан миланского «Интера», аргентинец Хавьер Дзанетти рассказал, в чем он видит разницу между лидирующим в чемпионате Италии с большим преимуществом «Наполи» и миланским «Интером» - вице-чемпионом страны и единственным клубом, который нанес поражение «Наполи» в нынешнем чемпионате Серии А.

- Стабильность - разница именно в стабильности. И тут сравнение не в пользу «Интера». Потеряно слишком много очков. А «Наполи» не ошибался вообще, даже в проигранном нам матче они дали бой. Мы выиграли, но это было непросто, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.