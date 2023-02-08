Хвича стал трансферной целью испанского суперклуба

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, который отлично проявляет себя в дебютном сезоне за итальянский клуб, своей игрой привлек внимание европейского гранда. По данным таблоида Daily Mail, в трансфере 21-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

В свою очередь неаполитанцы не планируют расставаться с Хвичей грядущим летом, но готовы рассмотреть вариант его продажи в следующем году.

Кварацхелия перешел в «Наполи» прошлым летом, заключив пятилетнее трудовое соглашение. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне грузин провел 17 матчей в Серии А, забил восемь голов и отдал девять ассистов.

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